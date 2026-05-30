Grande fratello, ritorno di fiamma tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi? L’indiscrezione

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Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi hanno fatto sognare il pubblico italiano nel 2024 quando iniziarono una storia d’amore all’interno della casa del Grande fratello, a quel tempo condotto da Alfonso Signorini, oggi lontano da Mediaset in seguito alle rivelazioni fatte da Fabrizio Corona. I Tommavi – così si fanno chiamare in rete – hanno avuto una storia per circa un anno prima di dividere le proprie strade nelle scorse settimane. In queste ore, Deianira Marzano ha lanciato un’indiscrezione in merito a Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. La nota esperta di gossip ha parlato di un presunto ritorno di fiamma per la coppia nata al Grande fratello dichiarando in questo modo: “Ragazze, vi devo dare una super notizia. Questa qua è proprio una super super bomba per le mie followers di TikTok. Praticamente ho saputo che Mariavittoria e Tommaso si stanno iniziando a risentire quindi ci potrebbe essere anche un ritorno di fiamma?”.

Mariavittoria MInghetti e Tommaso Franchi, ritorno di fiamma?

Tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi sarebbe tornato il sereno dopo la decisione di porre fine alla loro storia d’amore. I due ex concorrenti del Grande fratello sarebbero tornati a sentirsi, tanto da far sperare in un possibile ritorno di fiamma. Nelle scorse settimane, l’uomo aveva rilasciato un’intervista a Non succederà più, dove aveva parlato dell’addio alla dottoressa romana. In quel frangente, Tommaso Franchi disse le seguenti parole: “Abbiamo avuto una bellissima relazione fuori, che è durata quasi un anno. Poi con estrema tranquillità e gioia, come due persone mature, ci siamo lasciati. Non ti dirò il motivo, ma non ci sono stati tradimenti. È stata una questione di compromessi, di cose… succede”. A distanza di tempo, ecco che i due sembrano essersi riavvicinati.