GF Iago Garcia attacca ancora Shaila Gatta: “È sotto l’influsso di Lorenzo, è cambiata”

Iago Garcia ha sferrato un nuovo attacco a Shaila Gatta dopo il Grande Fratello, lui nella casa più spiata dagli italiani è sempre stato schietto e continua a rivelare ciò che pensa senza troppi giri di parole. Il suo percorso si è da poco concluso ed è stato da molti apprezzato, più volte durante il reality si è scagliato contro gli ‘Shailenzo’ e durante un’intervista concessa al settimanale Chi ha di nuovo espresso la sua opinione sull’ex coppia.

L’attore spagnolo è convinto che l’ex velina di Striscia la notizia sia sotto l’influsso di Lorenzo Spolverato. Ha fatto poi sapere che andava d’accordo con lei prima che si fidanzasse con il gieffino. Queste le sue parole: All’inizio con lei stavo bene, quando si è fidanzata con lui è molto cambiata. Altri sono e sono stati ben più coerenti di Spolverato“.

Iago Garcia attacca gli Shailenzo, poi parla di Stefania Orlando: le rivelazioni dell’ex gieffino

Nella casa del Grande Fratello l’ex gieffinio ha vissuto da vicino il rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato e con il passare del tempo la sua opinione non è cambiata. Lui continua ad essere convinto che la ballerina si lasci influenzare troppo dall’ex fidanzato e non è l’unico a pensarla in questo modo.

Dopo aver attaccato gli Shailenzo Iago Garcia ha parlato anche di Stefania Orlando, tra loro è nato un legame speciale nella casa più spiata d’Italia. A detta sua è una persona chiara, sempre corretta ed educata anche quando fa dei discorsi pungenti, pensa anche che sia molto intelligente. In merito al loro rapporto ha ribadito che tra loro c’è una connessione intellettuale, l’ha definita però una bella amicizia e non un flirt. Ha poi concluso dicendo: “Non sarebbe stato giusto perdere una bella amicizia per una mera curiosità”.