Affari Tuoi, Vanessa e Stefania giocano con coraggio e incassano assegno a 6 cifre: sfiorata maxi vincita

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Archiviata l’incredibile e memorabile partita dell’umbro Francesco, Affari Tuoi, con la conduzione di Stefano De Martino, ha lasciato spazio a due sorelle piemontesi, pronte a vivere il loro momento sul palco del destino. Protagonista della serata Vanessa, la titolare, che ha deciso di farsi accompagnare dalla sorella minore Stefania. Un legame forte, il loro, che ha dato un significato ancora più profondo al gioco: Vanessa ha scelto di partecipare non solo per realizzare alcuni sogni personali, ma anche per dare una mano concreta alla sorella, impegnata negli studi universitari che attualmente si sostiene da sola. Hanno investito tanto coraggio e tantissima energia in questa partita, terminata con un colpo di scena.

Affari Tuoi puntata 30 maggio 2026: chi sono Vanessa e Stefania

Entrambe arrivano da Nichelino, un paese in provincia di Torino. Vanessa ha 25 anni e lavora in un centro estetico di Carmagnola come receptionist. È single da oltre due anni. Stefania, invece, ha 22 anni, studia e nel tempo libero fa la babysitter, tra impegno e responsabilità che si intrecciano con la quotidianità.

La partita

La loro partita è stata un continuo resistere alle tentazioni del Dottore. Una dopo l’altra, sono arrivate le offerte: da 30.000 fino a 45.000 euro, tutte rifiutate con determinazione. Anche il tabellone sembrava sorridere loro, con una situazione favorevole: un solo blu, il Pacco Nero e tre rossi, di cui due di altissimo valore. Hanno effettuato un cambio azzeccato, sbarazzandosi subito dello zero e prendendo il 18, giorno del provino di Vanessa.

Con l’ultimo blu finalmente scoperto e eliminato, Vanessa si è trovata davanti a un’offerta da 55.000 euro, quasi sospesa a mezz’aria come un’occasione difficile da ignorare. Eppure ha deciso di andare avanti ancora una volta, rischiando un altro tiro che si è rivelato pesante, perché ha detto addio a 100.000 euro. Ad un passo dai titoli di cosa, le due sorelle si sono ritrovate dinanzi ad un finale incredibile. Da una parte l’ipotesi di vincere i 300.000 euro, dall’altra il misterioso Pacco Nero. L’ultima proposta del Dottore è stata di 100.000 euro. È Stefania, con lucidità e cuore, a far pesare la decisione: avrebbe accettato quella cifra, ricordando il valore del denaro e la fatica con cui entrambe sono cresciute. E così, dopo un attimo sospeso, Vanessa ha scelto di fermarsi.

Cosa avevano nel 18

Il gioco si chiude con l’accettazione dei 100.000 euro, tra emozione e sollievo. Ma il vero colpo di scena arriva subito dopo: il Pacco Nero conteneva 75.000 euro. E il destino, come sempre in questa partita, aveva ancora un ultimo sussulto da regalare. Nel pacco numero 18 di Vanessa, quello rimasto chiuso fino alla fine, si nascondeva la cifra che avrebbe cambiato tutto: 300.000 euro.