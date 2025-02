Grande Fratello, nuovo confronto tra Shaila e Lorenzo: “Mi sento onorato ad avere questa complicità”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gli ultimi giorni sono stati molto delicati e difficili per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. Dopo l’ultimo scontro, durante il quale il gieffino ha totalmente perso il controllo mostrandosi anche aggressivo nella casa più spiata dagli italiani, i due hanno deciso di mettere fine alla loro storia d’amore.

Fino a pochi giorni fa sembravano più complici e innamorati che mai ma, almeno per il momento, pensano che prendersi una pausa sia la scelta migliore. Ieri sera nel corso della 35esima puntata hanno confermato il loro desiderio di restare separati, c’è chi pensa che la ballerina tutto questo tempo sia stata una vittima di Lorenzo Spolverato e chi invece crede che la situazione abbia giovato anche a lei.

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta parlano del loro rapporto al Grande Fratello: la pace è vicina?

Dopo la puntata i due gieffini si sono appartati in giardino e hanno parlato del loro rapporto. Lui ci ha tenuto a dirle che nonostante tutto sente un’incredibile energia che continua a tenerlo legato a lei. Ha poi aggiunto: “Mi sento onorato di avere una squadra così, e che sei tu: una complicità così, con te“. Lei ha però replicato dicendo che forse stanno meglio separati.

Shaila Gatta ha ammesso che prova ancora un forte sentimento per Lorenzo Spolverato e sarà una prova molto dura restare separati. Di certo fuori sarebbe stato più semplice, ma nella casa del Grande Fratello continueranno a vedersi tutti i giorni. Lui le ha assicurato che non interferirà se il loro allontanamento la farà stare meglio.

La gieffina ha poi tirato in ballo il loro momento per lei più significativo, riferendosi a qualche giorno fa quando hanno vissuto un momento molto emozionante. A detta sua quando si piange insieme è un’emozione e l’amore non si può controllare. Ha poi aggiunto: “Quello per me è il regalo più bello che abbiamo io e te“. I due continueranno a restare separati al Grande Fratello o troveranno anche stavolta il modo di ritrovarsi? Non ci resta che attendere per scoprirlo.