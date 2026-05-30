Rally Costa del Gargano: il primo passaggio é di Bergantino

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RALLY COSTA DEL GARGANO 2026: IL PRIMO PASSAGGIO E’ DI BERGANTINO

La seconda tappa del CRZ ACI Sport partita da Manfredonia con la spettacolare PS di Monte Sant’Angelo dominata dalla Skoda Fabia del manfredoniano davanti a Troiano e D’Alto. Domani alle 18.00, l’arrivo in piazza del Popolo a Manfredonia.

Manfredonia (FG), 30 maggio 2026 – E’ iniziata questa sera in piazza dal Popolo a Manfredonia, con il pubblico a salutare la partenza dei quarantaquattro equipaggi – più uno della “Classica”-, la quinta edizione del Rally Costa del Gargano, seconda tappa della Coppa Rally di Zona 8 ACI Sport. I cronometri sono scattati alle 18.51 per il via della Prova Speciale n° 1 Monte-Romano di 5.33 km immortalando come primo mattatore della kermesse il manfredoniano Giuseppe Bergantino che, navigato da Giovanni D’Errico al volante della Skoda Fabia del team New Jolly Motors, ha chiuso il primo passaggio in 3’30.9. E’ iniziata male per le due WRC iscritte alla corsa organizzata da Gargano e Tecno Motor Racing Team con i patrocini di Regione Puglia, European Region of Sport 2026, di CONI Dipartimento Sport e Salute, ACI e Provincia di Foggia, del Parco del Gargano e dei Comuni di Monte Sant’Angelo, Manfredonia e Mattinata. La Citroen C3 dell’equipaggio composto da Marco Silva e Gianni Pina non è riuscita a partire per problemi meccanici mentre l’auto di Fabio Mezzatesta, navigato da Marco Menchini si è girata negli ultimi tornanti perdendo 15 secondi. Il secondo piazzamento provvisorio è del locale Francesco Troiano con Emiliano Ceccarelli su Skoda Fabia seguito da Gianluca D’Alto con Mirko Liburdi alle note.

IL PROGRAMMA

Domani, domenica 31 maggio si svolgeranno le ultime cinque Prove Speciali: la PS Mattinata – Automania di 14,78 km. da ripetere tre volte con passaggi della prima vettura fissati alle ore 10.59, 14.08 e 17.00, e la PS Carbonara-Casa Prencipe di 7,47 km. (11.41, 16.13). La manifestazione si chiuderà con l’arrivo della prima vettura alle 18.00 sul palco allestito in piazza del Popolo a Manfredonia, dove si svolgerà la cerimonia di premiazione.

La mappa dei percorsi, le classifiche tutte le informazioni sulla gara sono disponibili sul sito ufficiale www.rallycostadelgargano.it e sulle pagine social dell’evento.