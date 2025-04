Shaila Gatta soffre dopo il GF: “Non ho perso solo kg, ho perso pezzi di me”, interviene Lorenzo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Non è un periodo affatto semplice per Shaila Gatta, dopo il Grande Fratello infatti si è ritrovata al centro di feroci critiche per il modo in cui ha messo improvvisamente fine alla sua storia d’amore con Lorenzo Spolverato.

L’ex gieffina il giorno della finale del reality è tornata nella casa più spiata d’Italia per prendere le distanze dall’ex fidanzato dicendo di essersi resa conto che il loro era un amore tossico. In molti però non hanno gradito affatto il modo in cui ha scelto di chiudere la relazione con Lorenzo Spolverato, hanno anche insinuato che sia stata influenzata fuori dal Grande Fratello. Lei dopo essere rimasta in silenzio per giorni ci ha tenuto a smentire i rumors dicendo che è stata una sua decisione, anche il padre ha confermato che nessuno l’avrebbe plagiata.

Shaila Gatta sta soffrendo dopo il Grande Fratello: cosa ha detto sui social

In molti si sono duramente accaniti contro l’ex velina di Striscia la notizia e lei non sta vivendo affatto bene il fatto di essere finita al centro di molte critiche e polemiche. Sui social ha pubblicato uno scatto che la ritrae sulla bilancia, ha perso quattro chili dopo il Grande Fratello.

Sempre sui social Shaila Gatta ha fatto sapere che non ha perso solo dei chili in questo delicato periodo, ma anche pezzi di sé. Ha poi aggiunto: “A volte le parole fanno più male di quanto si possa immaginare. Non sapete cosa c’è dietro a un corpo che cambia, a una scelta, a un silenzio, a un sorriso forzato”. L’ex gieffina, riferendosi a coloro che la stanno duramente attaccando, ha chiesto di andarci piano con le parole e con i giudizi. Durante una diretta social è intervenuto anche Lorenzo Spolverato, queste le sue parole: “Mi raccomando fate i bravi con Shaila e trattatela bene“.