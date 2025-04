Lorenzo Spolverato, Shaila ha scoperto cosa gravi dopo il GF? “A lui conviene stare in silenzio”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Non è ancora chiaro cosa abbia davvero spinto Shaila Gatta a prendere le distanze da Lorenzo Spolverato durante la finale del Grande Fratello. Fino a pochi giorni prima sembravano più innamorati che mai ma lei ha cambiato idea in fretta dopo aver lasciato la casa più spiata d’Italia.

Lei ha giustificato la sua decisione di mettere fine alla loro relazione dicendo di aver ritrovato lucidità dopo il reality e questo gli ha permesso di capire che il loro era sol un amore tossico. Nei giorni scorsi, ospite a Non Succederà Più, Deianira Marzano ha fatto sapere che Shaila Gatta sta soffrendo molto dopo il reality, anche a causa delle feroci critiche che sta ricevendo. Ha anche rivelato che il manager della gieffina ha assicurato che loro non hanno interferito in alcun modo nella sua decisione di interrompere la relazione.

Cosa ha scoperto Shaila Gatta su Lorenzo Spolverato? Cosa ha svelano Deianira Marzano

La nota esperta di gossip ha fatto sapere che il manager dell’ex velina di Striscia la notizia non le ha detto nulla su Lorenzo Spolverato, lei però ha una sua teoria. Quale? Queste le sue parole: “Secondo me, lui sta in silenzio perché ci sono delle cose che Shaila ha scoperto e che, per lui, è meglio non tirare fuori. Non mi riferisco al discorso con Helena, ma a certi episodi del passato un po’ “colorito” di Lorenzo”.

Deianira Marzano pensa che Shaila Gatta potrebbe aver scoperto qualcosa di grosso e che siano venute fuori alcune verità, anche se non tutte. Questo sarebbe il motivo che avrebbe spinto l’ex gieffina a chiudere bruscamente la relazione con Lorenzo Spolverato. Le cose stanno davvero così? Si attendono nuove indiscrezioni per saperne di più.