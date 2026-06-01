Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Progetto Generazione Educante a Manfredonia

GENERAZIONE EDUCANTE

Si è concluso qualche giorno fa il coinvolgente ed emozionante progetto “Generazione Educante” promosso dal Comitato UISP Foggia-Manfredonia insieme all’I.C. San Giovanni Bosco-Giordani e al Centro Sociale Anziani “Rita Levi Montalcini” di Manfredonia. l’UISP ringrazia per la bellissima esperienza vissuta e, con la promessa di una ulteriore edizione, condividiamo la riflessione dell’Ins. Fabio Egidio Di Bari, docente referente del progetto per la scuola coinvolta.

IL VALORE DI “GENERAZIONE EDUCANTE”

Il progetto UISP “Generazione Educante” appena concluso ha rappresentato un ponte autentico tra generazioni. Vedere gli alunni dell’I.C. San Giovanni Bosco – Giordani lavorare fianco a fianco con i soci del Centro Sociale Anziani “Rita Levi Montalcini” è stata la dimostrazione concreta che educare significa innanzitutto incontrarsi.

I ragazzi hanno portato energia, curiosità digitale, domande nuove. I nonni hanno restituito memoria, pazienza, il tempo dell’ascolto. Insieme hanno riscoperto che lo sport, il gioco e la condivisione sono linguaggi universali, capaci di abbattere la distanza anagrafica. Per questo desidero ringraziare sentitamente la Dirigente Scolastica Lara Vinciguerra per aver creduto e sostenuto il progetto, la UISP per l’ideazione, la cura e il coordinamento dell’iniziativa, il Centro Sociale Anziani “Rita Levi Montalcini” per l’accoglienza calorosa e l’affetto donato ai nostri ragazzi, e le mie colleghe che con dedizione ed entusiasmo hanno accompagnato gli alunni in ogni passo, dando vita insieme a loro a un’esperienza che resterà.

“Generazione Educante” non è stato solo un progetto: è stato un’alleanza educativa. Un seme piantato nella comunità di Manfredonia che continuerà a dare frutti, perché quando scuola e territorio si tengono per mano, cresce un’intera città.

Fabio Egidio Di Bari – Docente referente per l’I.C. San Giovanni Bosco – Giordani