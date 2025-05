Shaila Gatta a pezzi per l’odio mediatico: “È un colpo al cuore, perché questa cattiveria?”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Shaila Gatta ha trascorso circa sei mesi nella casa del Grande Fratello e da quando è tornata alla normale quotidianità si è ritrovata spesso al centro di molte critiche e polemiche.

In molti non hanno apprezzato il suo comportamento nella casa più spiata d’Italia, soprattutto durante la finale quando ha scelto di mettere fine in quel modo alla sua chiacchierata e turbolenta storia d’amore con Lorenzo Spolverato. In moltissimi quotidianamente la sostengono e le manifestano il loro affetto, ma anche l’odio è tantissimo. Più volte Shaila Gatta ha invitato gli haters a a riflettere, lo ha fatto anche nelle scorse ore dopo aver fatto i conti con nuovi e duri attacchi.

Shaila Gatta si sfoga sui social: l’ex gieffina soffre per l’odio mediatico

L’ex velina di Striscia la notizia ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che hanno subito agito in una spiacevole situazione che le è capitata. Chiaramente provata ha detto: “L’odio mediatico, il cyber bullismo, sabotare materiale fotografico e diffonderlo sul web non solo sono reati anche gravi e rischiate tanto, ma ci sono persone che si ammazzano”.

A detta sua non è possibile sapere realmente come sta una persona e si è chiesta perché lei e gli altri personaggi noti meritano di ricevere questa cattiveria gratuita. Senza giri di parole Shaila Gatta ha fatto sapere che ogni messaggio che legge per lei è un colpo al cuore e ha invitato gli haters a fare una riflessione.