Helena Prestes commenta il ritorno di fiamma tra Shaila e Lorenzo: “Mi sembra forzato”

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono tornati ad essere una coppia al Grande Fratello dopo un periodo di rottura, Helena Prestes però è convinta che la loro sia l’ennesima strategia legata al gioco. Perché lo pensa? Perché le sembra strano che dopo essersi attaccati duramente si siano riconciliati.

Durante una chiacchierata con Jessica Morlacchi e MariaVittoria Minghetti ha detto: “L’amore non è questo. Mi sembra forzato”. Loro invece credono che la gieffina sia davvero innamorata di Lorenzo Spolverato, secondo la cantante le cose che ha detto contro il fidanzato erano solo dettate dalla rabbia. Lei aveva già intuito che ci sarebbe stato un ritorno di fiamma quando Shaila Gatta ha detto che non riusciva a non pensare ai momenti belli trascorsi con il gieffino nella casa più spiata d’Italia.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato di nuovo insieme per strategia? Helena Prestes non crede al loro rapporto

Nei giorni scorsi la coppia si è lasciata travolgere di nuovo dalla passione durante un confronto, la fidanzata di Tommaso Franchi ha però rivelato che non sono tornati subito insieme dopo quel momento di vicinanza. I due avrebbero continuato a confrontarsi al Grande Fratello e dopo aver riflettuto sul loro rapporto hanno ufficializzato la loro riconciliazione.

Helena Prestes continua a pensare che lo scopo di Shaila Gatta sia quello di arrivare in finale ed è per questo motivo che ha deciso di concedere un’altra possibilità a Lorenzo Spolverato. A detta sua crede che questo possa aiutarla ad arrivare ad accedere alla finale del Grande Fratello, ci sarà un nuovo confronto tra le due gieffine stasera? Non ci resta che attendere la diretta del reality per scoprirlo.