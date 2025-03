Shaila Gatta al Grande Fratello svela: “Helena usa Javier come un burattino, lui non prende le sue difese”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manca una settimana alla finale del Grande Fratello e in molti non vedono l’ora di scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione, intanto Shaila Gatta si è lasciata sfuggire nuove rivelazioni nella casa più spiata d’Italia che non sono passate affatto inosservate.

Sin dall’inizio del suo percorso l’ex velina di Striscia la notizia ha sempre detto quello che pensa e nelle scorse ore ha di nuovo criticato Helena Prestes. Le due non riescono proprio ad andare d’accordo e non fanno nulla per nascondere la loro reciproca antipatia. Shaila Gatta riferendosi al rapporto tra la gieffina e Javier Martinez ha detto: “Usa Javier come un burattino. Deve colmare un vuoto personale. È abituata a persone dominanti“.

Javier non difende mai Helena al GF? Shaila Gatta critica la coppia

Shaila Gatta parlando del rapporto nato tra Helena Prestes e Javier Martinez al Grande Fratello ha fatto notare che lui non prende mai le difese della fidanzata quando gli altri la attaccano. A detta sua rimane sempre in silenzio senza mai esprimere la sua opinione e questo lo fa apparire come un uomo senza carattere.

Secondo la ballerina il gieffino ha iniziato una relazione con la modella brasiliana solo perché era ‘l’ultima della lista’. Shaila Gatta ha avuto da ridire anche su Zeudi Di Palma, da qualche giorno le due si sono allontanate nella casa del Grande Fratello perché all’ex velina non è piaciuto il suo comportamento. A detta sua non è vero che la stanno tenendo a distanza, è lei che si è isolata. Ha poi aggiunto: “Se viene da noi mica la guardiamo male, ma ora come ora non mi fa piacere”.