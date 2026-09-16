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Le Giuste Parole, Savino Zaba e Cathy La Torre inaugurano il Festival a Foggia

Prima giornata il 17 settembre nell’Aula Magna del Distum, tappa a Vieste il 18 settembre

È tutto pronto per la terza edizione del Festival Le Giuste Parole, promosso dalla cooperativa sociale Il Filo di Arianna e dal Learning Sciences institute dell’Università degli Studi di Foggia, nell’ambito del progetto Zona Franca, sostenuto da Fondazione CON IL SUD.

Il Festival dell’informazione sulla violenza di genere, patrocinato dall’Ordine dei Giornalisti della Puglia e inserito tra gli eventi formativi accreditati dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, partirà domani, giovedì 17 settembre, alle ore 9, nell’Aula Magna del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia (via Arpi 176, Foggia).

Speech e conversazioni ruoteranno intorno al tema ‘Le parole hanno un peso’. Il Festival si aprirà con i saluti istituzionali. Alle 9.30, il giornalista Mimmo Cicolella introdurrà i lavori e presenterà la campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere ‘L’uomo che sei’, curata dalla cooperativa sociale Il Filo di Arianna. Interverrà il conduttore televisivo e radiofonico Savino Zaba, testimonial della campagna di sensibilizzazione.

‘Dispari: informazione e stereotipi nel linguaggio dello sport’ è il titolo dell’intervento di Mara Cinquepalmi,giornalista dell’associazione GiULiA e autrice del libro ‘Tabù. Di donne, sport e informazione’. Attraverso dati e alcune storie significative, affronterà la disparità di genere nello sport (dalla partecipazione delle donne alle Olimpiadi a quante hanno raggiunto i vertici delle organizzazioni come Cio e Coni), la maternità, il ciclo mestruale e la salute mentale, l’omofobia, la violenza.

Alle 11.30 è previsto lo speech a cura di Cathy La Torre, avvocata, divulgatrice e attivista.

La frequenza al corso degli iscritti all’Albo dei Giornalisti darà diritto a 5 crediti formativi deontologici.

Alle 14.30 di giovedì 17 settembre è in programma la seconda sessione. A introdurre i lavori sarà la giornalista Maria Grazia Frisaldi che dialogherà con la presidente di GiULiA Giornaliste, Serena Bersani.

Seguiranno gli speech di Paolo Ercolani, docente e scrittore, e Samuele Vegna, attivista. A chiudere la prima giornata del Festival ‘Le Giuste Parole’ sarà lo spettacolo di magia e linguaggio di Danilo Audiello.

La partecipazione all’evento formativo degli iscritti all’Albo dei Giornalisti darà diritto a 2 crediti formativi (non deontologici).

Venerdì 18 settembre il Festival fa tappa a Vieste, nell’Auditorium dell’I.C. ‘Alighieri-Spalatro’ (via Verdi, 10), alle 9.30. Dopo i saluti istituzionali, ad aprire i lavori sarà l’intervento di Marilù Mastrogiovanni (GiULiA Giornaliste). Seguirà un dialogo con Marianna Kalonda Okassaka, content creator e attivista. A chiudere la terza sessione del Festival sarà lo speech di Danny Carnassale, ricercatore.

Ai partecipanti iscritti all’Albo dei Giornalisti saranno riconosciuti 3 crediti formativi (non deontologici).