GF Vip Alessandro Varsi parla dell’ex Carlotta Cocina, lei lo attacca: “Sei un grande attore”

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Alessandro Varsi fa parte del cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip ma questa non è la sua prima esperienza televisiva, ha partecipato alla prima edizione di Too Hot To Handle Italia dove ha conosciuto Carlotta Cocina.

I due si sono innamorati nel 2024 durante il reality e la loro relazione sentimentale è durata circa un anno dopo il programma prima di dirsi addio. Il gieffino ha già fatto il suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani dove ha ricordato il percorso fatto nel precedente reality facendo qualche riferimento anche all’ex fidanzata.

Carlotta Cocina sbotta contro l’ex fidanzato Alessandro Varsi sui social: cosa ha detto sul gieffino

Parlando di Too Hot To Handle Italia il gieffino non ha potuto fare a meno di parlare anche dell’ex fidanzata, cosa che però lei non sembra aver affatto apprezzato. Nelle scorse ore, infatti, ha pubblicato sui social un post contro il ragazzo.

Carlotta Cocina riferendosi ad Alessandro Varsi ci ha tenuto a far notare che ha già parlato di lei due volte dopo aver trascorso solamente quattro ore al Grande Fratello. Con tono pungente ha poi aggiunto: “E menomale che ha detto che non era innamorato! Pensa se lo fosse stato, avrebbe fatto un monologo su di me. Ma siamo solo al primo giorno. Pure Piera che non ti conosce l’ha capito subito e te l’ha detto: ‘Sei proprio un grande attore‘”.