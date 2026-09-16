Un Posto al Sole, spoiler 16 settembre 2026: cosa ha in mente Grillo? Vittoria fa una richiesta ad Alberto

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 16 settembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che tra Rosa e Damiano si è creata un po’ di tensione a causa della scomparsa di Sabbiese dopo che lei ha provato a difendere il fratello. Intanto Micaela ha accusato Lorenza di aver organizzato lei l’incidente in cucina per mettere Samuel in cattiva luce.

Spoiler Un posto al sole 16 settembre 2026: le accuse di Micaela contro Lorenza fanno aumentare la tensione al Caffè Vulcano

Serena sta vivendo una situazione delicata al B&B a causa delle scarse prenotazioni ma non ha nessuna intenzione di scoraggiarsi. La Cirillo ha in mente nuovi progetti per attirare più clienti e ne ha parlato con Filippo che ancora una volta le ha manifestato tutto il suo sostegno.

Intanto Rosa, Renda e Clara saranno sempre più convinti che Sabbiese e Stella siano andati via da Napoli insieme, di certo non possono immaginare che Grillo in preda alla follia lo sta tenendo prigioniero. L’ispettore potrebbe non fermarsi anche dopo aver ottenuto una confessione da parte di Eduardo. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che a causa delle accuse di Micaela contro Lorenza la tensione sarà sempre più forte al Vulcano. Nel frattempo le condizioni di Gianluca continueranno ad essere stazionarie e Vittoria farà una richiesta ad Alberto.