Grande Fratello Vip, i concorrente devono temere Ilary Blasi? Lei svela: “La cattiva è Selvaggia Lucarelli”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ilary Blasi condurrà la nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza su Canale 5 da martedì 17 marzo 2026. Ormai manca pochissimo e in molti si chiedono cosa dovranno aspettarsi dalla nuova edizione del reality.

La conduttrice ha parlato del reality nel nuovo numero del Settimanale Chi, tra le varie cose ha svelato: “Se i concorrenti devono avere paura? No, ma io sono buona, alla fine. Guarda che la cattiva è Selvaggia“. Si è detta molto felice del fatto che le opinioniste sono Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, le piace molto questo trio al femminile.

Ilary Blasi svela cosa pensa di Selvaggia Lucarelli: cosa ha detto la conduttrice del Grande Fratello Vip

La nota conduttrice ha fatto sapere di non essere mai finita nello scanner di Selvaggia Lucarelli, a lei però diverte molto il suo umorismo cinico perché non è banale. Se lo facesse con lei è convinta che si divertirebbe tantissimo ad ascoltarla.

Sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip ha invece detto: “Ogni edizione un po’ è diversa, anche se poi parliamo sempre di persone chiuse in una casa per un determinato numero di giorni, il gioco è quello”. Ilary Blasi ha però ammesso che non le piace mettere le persone in difficoltà, sarà infatti trattenuta quando i concorrenti racconteranno la loro storia. A detta sua, quando vede che la persona è restia, non le piace scavare troppo a fondo.