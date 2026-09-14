Marina La Rosa torna al Grande Fratello Vip, il motivo? Parla lei: “Mi pagano per giocare e divertirmi”

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manca poco alla nuova edizione del Grande Fratello Vip che vedrà di nuovo Ilary Blasi al timone, nella casa più spiata d’Italia a distanza di ben ventisei anni tornerà anche Marina La Rosa.

In molti sono curiosi di seguire il suo percorso, lei sul suo profilo Instagram ha rivelato cosa l’ha spinta a tornare nella casa dopo così tanti anni. Senza giri di parole ha detto: “Mi pagano per giocare e per divertirmi, poteva andarmi peggio”. L’ex gieffina ha già ringraziato coloro che la seguono e non dirà a chi la critica di non farlo perché col tempo ha capito che non si può piacere a tutti.

Marina La Rosa sui social spiega ai fan perché ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip

Con un po’ di ironia l’ex gieffina ha detto che torna nel luogo del delitto, ha anche rivelato che la proposta era già arrivata diverse volte ma aveva sempre detto di no. Come mai ha cambiato idea? L’ex gieffina ha detto che tornerà nella casa più spiata dagli italiani perché è sempre stata interessata più alle esperienze che alle definizioni e questo sarà un nuovo esperimento per lei oltre che un momento di leggerezza.

Quando partecipò alla prima edizione del Grande Fratello nel 2000 aveva solamente 23 anni e nessuno sapeva cosa sarebbe successo perché il reality non era mai andato in onda in Italia. In molti l’hanno amata, giudicata, odiata, imitata e molto altro ancora. Da quel percorso sono passati ventisei anni e lei ha fatto molte cose. Marina La Rosa ha aggiunto: “Sono diventata madre, psicologa e lavoro in televisione e fuori dalla televisione. Per fortuna sono cambiata, ma per fortuna altre cose non sono cambiate“.