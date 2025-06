Selvaggia Lucarelli critica Patrizia Rosselli all’Isola dei famosi: “Sei una lagna”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri sera durante la nuova puntata dell’Isola dei famosi in studio c’era anche Selvaggia Lucarelli che tra i vari commenti fatti durante la diretta ha rivolto dure critiche a Patrizia Rossetti.

Cosa pensa la nota giornalista? Queste le sue parole: “Patrizia sei un poi una lagna, tu dal primo giorno sull’Isola che dici che c’è qualcosa che non va”. A parer suo quella in Honduras è un’esperienza corale e se una persona si lagna continuamente non è certo motivante nei confronti dei suoi compagni di avventura.

Patrizia Rossetti replica alle critiche di Selvaggia Lucarelli: cosa ha detto la naufraga

L’opinionista ha consigliato alla naufraga di immedesimarsi con gli altri durante l’esperienza che sta vivendo all’Isola dei famosi. Come ha reagito lei? Ha dato ragione a Selvaggia Lucarelli, subito dopo però ha spiegato il motivo delle sue lamentele.

La naufraga ha ricordato in diretta di essersi fatta male al dito il primo giorno all’Isola dei famosi, da un mese e mezzo è costretta a convivere con un dolore che molti notti le impedisce di dormire. Patrizia Rossetti ha fatto anche sapere di aver fatto una risonanze e due lastre, nei giorni scorsi ha scoperto che ha un dito rotto. Ha poi concluso dicendo: “C’è una frattura e non posso fare niente, neppure mettermi le scarpe. Mi sento limitata“.