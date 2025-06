Mirko Frezza abbandona l’Isola dei famosi? Lo sfogo: “Sono stanco, voglio andare via”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Affrontare l’esperienza all’Isola dei famosi è davvero dura e i naufraghi sono sempre più provati, nelle scorse ore anche Mirko Frezza si è lasciato andare ad un amaro sfogo.

Nelle scorse settimane il naufrago aveva manifestato l’intenzione di ritirarsi dal reality condotto da Veronica Gentili su Canale 5 perché a parer suo stava passando per una persona diversa da quella che è realmente. In quella occasione la conduttrice, l’opinionista e i suoi compagni di avventura erano riusciti a fargli cambiare idea ma questa volta la sua decisione potrebbe essere definitiva.

Mirko Frezza sbotta all’Isola dei famosi: il naufrago si ritira?

In Honduras il naufrago si è reso protagonista di un duro scontro con Patrizia Rossetti che lo ha spinto a lasciarsi andare ad un amaro sfogo durante il quale ha di nuovo fatto sapere che vorrebbe tornare a casa. Queste le sue parole: “Sono stanco, me ne voglio andare via”.

Mirko Frezza si è legato molto alla Rossetti ed è per questo che c’è rimasto davvero male nel momento in cui lei ha deciso di nominarlo. Anche la nomination di Omar Fantini lo ha non poco deluso, in entrambi i casi si è sentito tradito. La situazione è poi degenerata nel momento in cui ha chiesto una porzione più grande di riso, infatti è stato in quel momento che lui e Patrizia hanno litigato. Passato il momento di sconforto il naufrago deciderà di restare all’Isola dei famosi o questa volta abbandonerà davvero il reality? Non ci resta che attendere per scoprirlo.