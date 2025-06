Chiara Balistreri, momento di sconforto all’Isola dei famosi: “Mia madre? Non le do mai valore”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Continua il percorso di Chiara Balistreri all’Isola dei famosi, nelle scorse ore si è lasciata travolgere da un momento di sconforto durante il quale non è riuscita a trattenere le lacrime.

Cosa l’ha turbata in Honduras? Durante una chiacchierata con Teresanna Pugliese ha parlato del rapporto che ha con la madre e non ha potuto fare a meno che rattristarsi. Il motivo? Perché riflettendo si è resa conto che spesso non le dà il valore che merita.

Chiara Balistreri parla del rapporto con sua madre: la naufraga scoppia in lacrime

Parlando della madre ha fatto sapere che all’Isola dei famosi pensa continuamente al fatto che non vede l’ora di rivederla e abbracciarla, dopo il reality le piacerebbe fare una vacanza con lei. Ha poi rivelato: “Io sono qua, non la posso chiamare, non la posso vedere e quando invece ce l’ho lì non le do mai valore”.

Chiara Balistreri durante il suo momento di riflessione ha detto che l’esperienza che sta vivendo all’Isola dei famosi le ha insegnato a dare la giusta importanza alla madre. Ha anche confessato che aveva il cuore in gola quando l’ha sentita l’ultima volta prima di sbarcare in Honduras, però tende sempre a farsi vedere come quella forte che non ha bisogno di nulla.

In lacrime la naufraga ha anche rivelato che chiama sempre la madre per chiederle qualcosa e mai per chiederle come sta o per dirle che va a trovarla, dopodiché ha concluso il suo sfogo dicendo: “È sempre lei che deve chiedermi di passare da lei. A volte non la sento per giorni“.