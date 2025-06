Isola dei famosi, Cristina Plevani sbotta contro Patrizia: “A te piace fare la vittima”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le difficili condizioni sull’Isola dei famosi spingono spesso i naufraghi ad essere nervosi e poco tolleranti con gli altri, nelle scorse ore è scoppiato un nuovo acceso litigio, questa volta tra Cristina Plevani e Patrizia Rossetti.

Poco fa un daytime ha mostrato il momento in cui le due naufraghe hanno iniziato a scontrarsi su Playa Dos. Il motivo? L’ex gieffina non ha affatto gradito il tono utilizzato dalla sua compagna di avventura ed è scoppiata una discussione tra loro.

Scoppia la lite tra Cristina Plevani e Patrizia Rossetti all’Isola dei famosi

Visibilmente infastidita Cristina Plevani rivolgendosi a Patrizia Rossetti ha detto: “Dai Patty stasera lo fai tu il riso, non ho voglia proprio di discutere sul riso. Stai sempre lì a sottolineare, lo sapevo guarda. Hai un tono che neppure te ne accorgi”.

La Plevani ha continuato a ribadire che discutere era l’unica cosa che voleva evitare in quel momento, le due hanno continuano a discutere poi la Rossetti si è sfogata in confessionale negando di aver utilizzato un tono sbagliato. Pensa che probabilmente Cristina era in un momento no e aveva bisogno di sfogarsi con qualcuno.

Ad un certo punto Patrizia Rossetti agli altri naufraghi ha detto che da ora in poi farà il ‘tono del silenzio’. Di fronte a quelle parole Cristina Plevani non è certo rimasta in silenzio e le ha rivolto un’altra accusa: “Non fare la vittima però. A te piace fare la vittima”