Scoppia un’altra lite tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini al GF Vip: tirata in ballo anche Francesca

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Continuano gli attriti tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia al Grande Fratello Vip, le due dopo aver litigato a causa di una porta si sono scontrate di nuovo questa mattina.

Cosa è successo? L’ex europarlamentare si è accorta che la sua ‘nemica’ ha preso dalla sua camera una poltrona per portarla nella postazione trucco e si è non poco innervosita. Come ha reagito la showgirl? Ha detto che Alessandra Mussolini inizia a rompere non appena si sveglia e ha definito un incubo questa situazione. Ha anche detto che voleva darsi delle testate perché non ce la fa più.

Ennesimo battibecco tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini: dure critiche anche per Francesca Manzini

Alessandra Mussolini visibilmente infastidita, dopo essersi lamentata dell’atteggiamento della gieffina e di Marco Berry, ha preso la pochette di Antonella e si è ripresa la poltrona. Non appena si è avvicinata Francesca Manzini Adriana Volpe le ha detto di aver fatto pace con l’ex europarlamentare nonostante l’abbia insultata duramente.

Anche Antonella Elia se l’è presa con la comica dicendole di aver perdonato con troppa facilità Alessandra Mussolini. A parer suo la gieffina la sta solo usando prima della prossima puntata, pensa che voglia farla sbroccare per poi passare dalla parte della ragione. La Manzini infastidita ha fatto notare che anche lei e Adriana all’inizio si attaccavano duramente ma poi sono diventate amiche. Loro però non hanno fatto un passo indietro e hanno continuato ad attaccarla, di sicuro scoppierà l’ennesimo scontro domani durante la nuova diretta del Grande Fratello Vip.