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RICCHEZZA PUGLIESE, GATTA (FDI): I COMUNI PIÙ POVERI SONO TUTTI FOGGIANI, UNO SCHIAFFO ALLA CAPITANATA

“I dati pubblicati in questi giorni dal Ministero delle Finanze parlano chiaro (come dimostra la tabella allegata, ndr): gli ultimi Comuni della Puglia sono quasi tutti della provincia di Foggia, in particolare dei Monti Dauni. Eppure è stato proprio questo territorio a permettere alla Regione Puglia di restare nell’Obiettivo 1, garantendo per anni ingenti risorse europee destinati a ridurre i divari territoriali.

“La realtà, però, è sotto gli occhi di tutti: quei divari non si sono ridotti addirittura sono aumentati con Bari tra le prime dieci città Italiane mentre Foggia resta ultima in Italia come reddito pro capite. La Capitanata per la Regione Puglia non può continuare ad essere solo utile nei numeri e dimenticata nei fatti.

“Serve una visione diversa, fatta di investimenti in infrastrutture, servizi e lavoro per i nostri giovani.”