Scontro tra Antonella Elia e Francesca Manzini al GF Vip, il confronto: “A me non piacciono le tensioni”

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Nuove tensioni al Grande Fratello Vip, a causa di un piccolo incidente è esplosa una lite tra Francesca Manzini e Antonella Elia. Quest’ultima si è innervosita non appena ha scoperto che la gieffina ha rotto un braccio al pupazzo Freezzolino.

La showgirl è uscita in giardino e si è scagliata contro la Manzini, lei ha provato a giustificarsi dicendo che è stato solo un incidente ma ha comunque dovuto fare i conti con l’ennesimo attacco di Antonella Elia. Cosa è successo? La gieffina si è scagliata contro Francesco dicendole di sparire e di isolarsi, le ha anche detto che non voleva più sentirla.

L’attacco di Antonella Elia ferisce Francesca Manzini al GF Vip: arriva il confronto tra le due

L’imitatrice c’è rimasta davvero male a causa del duro attacco della gieffina, qualche ora dopo infatti si è avvicinata a lei per avere un confronto con l’intenzione di chiarire. Antonella Elia ridendo le ha detto che stava solamente scherzando, non era seria quando l’ha attaccata. Lei si è detta stupita perché vedendola così seria non ha proprio pensato che potesse essere uno scherzo.

La showgirl le ha detto che bisogna entrare nel personaggio, non appena l’ha vista nervosa ha cavalcato l’onda per fare un siparietto, ma non era davvero seria. Le sue parole hanno subito rassicurato Francesca Manzini, alla gieffina infatti ha detto: “A me non piacciono le tensioni, ora che lo so sto molto più serena“.