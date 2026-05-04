Tre indagati per il Jova Beach Party a Barletta: “Ha cambiato la costa e distrutto le dune”

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Tre indagati per il Jova Beach Party a Barletta: “l Ha cambiato la costa e distrutto le dune”

Il concerto di Jovanotti sulla litoranea di ponente di Barletta, il 21 luglio 2022, finisce al centro di un’inchiesta della Procura di Trani. A distanza di tre anni dall’evento, tre persone risultano indagate con l’ipotesi di reato, a vario titolo, di inquinamento ambientale colposo e abuso edilizio in area protetta. A darne notizia è La Gazzetta del Mezzogiorno.

Per allestire il palco sulla sabbia su cui si è svolto nel 2022 il concerto di Jovanotti sul lungomare di Barletta sarebbero stati alterati 16mila metri quadrati di arenile in area sottoposta a vincolo paesaggistico, danneggiando le dune, eliminando la vegetazione spontanea e quindi alterando gli habitat delle specie protette. È per questo che la Procura di Trani ha aperto un’indagine in cui contesta, a vario titolo, i reati di inquinamento ambientale colposo e abusivismo edilizio in zona protetta, oltre che il falso ideologico a carico del progettista delle opere.