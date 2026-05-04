Uomini e Donne, Sabrina Zago commenta la rottura con Davide: “È stata proprio una batosta”

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Sabrina Zago ha dovuto fare i conti con l’ennesima delusione a Uomini e Donne, la sua frequentazione con Davide infatti è giunta improvvisamente al capolinea.

Di recente in studio lui si è lamentato di alcuni atteggiamenti della dama, come il fatto che gli abbia fatto un elenco dei suoi difetti e che non sia stata passionale. Intervistata da Uomini e Donne Magazine lei ha ammesso di esserci rimasta molto male quando il cavaliere ha chiuso. Tra le varie cose ha detto: “È stata proprio una batosta. Ero convinta fosse un uomo pronto ad avere una relazione“.

Sabrina Zago delusa da Davide a Uomini e Donne: cosa ha detto sulla fine della loro conoscenza

La dama in merito al loro percorso di conoscenza ha ricordato che era stato lui a cercarla quando aveva deciso di andare via a causa della precedente delusione. Sin da subito si erano dati l’esclusiva e da poco aveva programmato la loro prima estate insieme, di certo non si aspettava affatto che lui avrebbe deciso di chiudere, pensava infatti che stesse andando tutto bene tra loro.

In merito al fatto che lui ha detto che non c’era intimità e passione tra loro Sabrina Zago ha ribadito che l’ambiente era molto romantico quando lo ha invitato ad andare nella sua camera. Mentre erano lì da soli voleva che entrambi si lasciassero andare alle emozioni ma non si è sentita capita. La dama ha aggiunto: “Ogni cosa che ho fatto e detto è stata vista come un rimoverò, ma non lo era. So essere molto passionale ma dall’altra parte devo avere un riscontro”.