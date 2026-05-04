Il Paradiso delle Signore anticipazioni 4 maggio 2026: Irene lascia Cesare all’altare, sorpresa per Johnny

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 4 maggio 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Durante l’incontro con la Contessa Greta è rimasta vittima di un incidente grave, Adelaide intanto avrà molta paura per la figlia a causa della sua scomparsa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4 maggio 2026: Matteo trova un indizio per ritrovare Odile

Nessuno ha più notizie di Odile da giorni, Matteo però crederà di avere un indizio per scoprire dove è tenuta nascosta la ragazza. Irene avrà un ripensamento nel momento in cui starà per convolare a nozze con Cesare.

La Venere lascerà Cesare all’altare e scapperà via, nel frattempo Johnny saluterà Mimmo prima della sua partenza. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che il magazzinieri sarà pronto per il suo lungo viaggio ma non sa che sta per ricevere una sorpresa.