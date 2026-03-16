Lucia Ilardo prima del Grande Fratello Vip svela: “Ancora non ci credo, è successo tutto senza agenti”
Lucia Ilardo al settimo cielo per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, cosa ha detto sui social prima del suo ingresso.
Dopo aver partecipato all’ultima edizione di Temptation Island Lucia Ilardo è pronta ad affrontare una nuova esperienza televisiva, infatti parteciperà al Grande Fratello Vip.
Entrerà domani sera nella casa più spiata dagli italiani e l’emozione che sta provando è tantissima, infatti non vede l’ora di iniziare questo nuovo percorso. Dopo il reality delle tentazioni è stata alquanto chiacchierata e avrà modo di farsi conoscere meglio dai telespettatori. Nelle scorse ore sul suo profilo Instagram Lucia Ilardo ha detto che a poche ore dal suo ingresso al Grande Fratello Vip ancora non riesce a crederci.
Lucia Ilardo al settimo cielo per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip: cosa ha detto sui social
L’ex volto di Temptation Island sta per varcare la porta rossa del Grande Fratello e ancora si chiede se stia succedendo davvero a lei. Ai suoi seguaci ha detto che al pensiero che sta per partecipare al reality non riesce nemmeno a dormire.
Lucia Ilardo ha poi precisato: “Tutto questo è successo senza agenti, senza agenzie. E a volte mi chiedo davvero come sia possibile che io abbia superato tutti i provini”. Ci ha tenuto a ringraziare chi l’ha scelta dandole questa incredibile opportunità. Ha poi ammesso che si sente piccola e vulnerabili tra i tanti nomi importanti, però pensa che la vita voleva questo per lei.