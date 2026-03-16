Lucia Ilardo prima del Grande Fratello Vip svela: “Ancora non ci credo, è successo tutto senza agenti”

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Dopo aver partecipato all’ultima edizione di Temptation Island Lucia Ilardo è pronta ad affrontare una nuova esperienza televisiva, infatti parteciperà al Grande Fratello Vip.

Entrerà domani sera nella casa più spiata dagli italiani e l’emozione che sta provando è tantissima, infatti non vede l’ora di iniziare questo nuovo percorso. Dopo il reality delle tentazioni è stata alquanto chiacchierata e avrà modo di farsi conoscere meglio dai telespettatori. Nelle scorse ore sul suo profilo Instagram Lucia Ilardo ha detto che a poche ore dal suo ingresso al Grande Fratello Vip ancora non riesce a crederci.

Lucia Ilardo al settimo cielo per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip: cosa ha detto sui social

L’ex volto di Temptation Island sta per varcare la porta rossa del Grande Fratello e ancora si chiede se stia succedendo davvero a lei. Ai suoi seguaci ha detto che al pensiero che sta per partecipare al reality non riesce nemmeno a dormire.

Lucia Ilardo ha poi precisato: “Tutto questo è successo senza agenti, senza agenzie. E a volte mi chiedo davvero come sia possibile che io abbia superato tutti i provini”. Ci ha tenuto a ringraziare chi l’ha scelta dandole questa incredibile opportunità. Ha poi ammesso che si sente piccola e vulnerabili tra i tanti nomi importanti, però pensa che la vita voleva questo per lei.