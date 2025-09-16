Rosario e Lucia, rabbia e delusione dopo Temptation Island: lui ha accettato il trono a UeD

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È andata in onda ieri sera la prima puntata di Temptation Island e poi…, Rosario e Lucia hanno raccontato con è successo dopo il reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5.

Tra loro non c’è stata una riconciliazione, più volte si sono sentiti dopo il programma ma non sono mai riusciti a trovare un punto di incontro. Lui non si fida più dell’ex fidanzata, con insistenza ha cercato di capire cosa sia successo non solo con Andrea ma anche con Salvatore e Francesco dopo che si sono lasciati. Lei non voleva raccontagli la verità, però è venuto fuori che con i single non ci sono stati solo dei baci.

Rottura definitiva tra Lucia e Rosario: lui approda a Uomini e Donne come tronista

Entrambi hanno raccontato di essersi visti a Napoli e in quel momento si sono lasciati travolgere dalla passione, il giorno dopo però tutti i dubbi e le insicurezze sono tornati più forti di prima. A Temptation Island e poi… Rosario ha fatto sapere che si è reso conto che il loro non era più amore, prova per l’ex fidanzata molto affetto e tanti bei ricordi, ma non torneranno insieme.

Il ragazzo ha più volte ribadito che Lucia l’ha troppo deluso e ferito ed è per questo che non potrebbe più stare al suo fianco. Alla fine Filippo Bisciglia l’ha messo di fronte ad una scelta, in quel momento ha visto di fronte a lui il trono di Uomini e Donne. Inizialmente Rosario si è fatto assalire da molti dubbi, alla fine però ha accettato di mettersi in gioco, approderà quindi nel noto dating show nei panni di tronista.