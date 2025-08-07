Rosario e Lucia insieme a Napoli: ritorno di fiamma dopo Temptation Island?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un mese dopo Temptation Island Rosario e Lucia, che avevano lasciato insieme il programma, si sono detti addio. Il loro rapporto è cambiato dopo il reality, stavano provando a risolvere i loro problemi di coppia ma un colpo di scena ha spiazzato tutti.

Il ragazzo ha infatti scoperto che la fidanzata (ex?) ha incontrato di nascosto il single Andrea, una notizia che lo ha mandato su tutte le furie. Inizialmente lei aveva negato ma dopo la telefonata con l’ex tentatore ha ammesso la verità. Rosario aveva messo fine alla relazione a causa della delusione provata, stando alle indiscrezioni trapelate sul web tra Lucia e Andrea non ci sarebbero stati solo abbracci e chiacchiere.

Lucia e Rosario sono tornati insieme dopo Temptation Islans? L’indiscrezione

Potrebbero esserci state delle novità nel rapporto tra Rosario e Lucia dopo la fine della loro relazione. Nelle scorse ore Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato una segnalazione che gli è arrivata, dove sembra evidente una riconciliazione.

Nel messaggio si legge: “Circa 4 ore fa ho visto Antonio, Valentina, Lucia e Rosario nella stazione di Napoli Centrale. Accompagnavano Rosario, che poco dopo è andato via da solo raggiungendo il proprio binario”. A molti la, presenza di lei è sembrata molto strana, Rosario e Lucia hanno deciso di restare in buoni rapporti o stanno provando a concedersi un’altra possibilità?