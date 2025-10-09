Rosa Chemical, esplode la passione con un’attrice prima di Ballando: “Ha il doppio dell’età”, di chi si tratta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rosa Chemical si sta impegnando moltissimo a Ballando con le Stelle e le sue esibizioni gli hanno fatto conquistare moltissimi consensi. Ci sono però delle novità anche in merito alla sua sfera sentimentale, il cantante ha un nuovo amore?

Sul settimanale Oggi Alberto Dandolo ha fatto sapere che il cantante non ha rinunciato al suo lato trasgressivo. Il noto giornalista ha poi svelato che a poche ore dalla prima puntata di Ballando con le Stelle ha vissuto una passione irrefrenabile con un’attrice famosa.

C’è un nuovo amore nella vita di Rosa Chemical? Spunta un flirt con una famosa attrice

In merito al presunto nuovo flirt del concorrente di Ballando con le Stelle sul settimanale Oggi si legge: “L’attrice famosa ha il doppio dell’età del cantante e concorrente di Ballando, Vera Gemma, figlia dell’indimenticabile Giuliano“.

Dandolo si chiede se tra loro sarà amore, al momento però si tratta solo di un’indiscrezione, i diretti interessati infatti non hanno rotto il silenzio per confermare o smentire il pettegolezzo. Se fosse vero, tra i due è stato solo un momento di passione o continueranno a frequentarsi? Si attendono nuovi dettagli per saperne di più.