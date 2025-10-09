Barbara d’Urso a Ballando segreto confessa: “Dentro ho un fuoco e una rabbia, è difficile”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Durante l’ultima puntata dello spin-off di Ballando con le Stelle, Ballando Segreto, Barbara d’Urso si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni, ha ammesso che ad oggi prova molta rabbia.

Riferendosi alla seconda puntata del programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno ha fatto sapere di essere arrabbiata moltissimo con se stessa non appena è arrivata a casa. Il motivo? Perché ha sbagliato un passo, a detta sua avevano lavorato moltissimo lei e Pasquale La Rocca ed è per questo che non accetta il fatto di aver commesso l’errore.

Barbara d’Urso ammette di provata molta rabbia dentro: le rivelazioni della conduttrice

La concorrente di Ballando con le Stelle ha ribadito di aver fatto bene tutte le prove, in pista però ha sbagliato e questo l’ha fatta arrabbiare moltissimo. A proposito di rabbia ha ammesso che dentro di lei ne prova tanta.

A detta sua in questo momento non può avere quell’attitude da làlàlà perché ha un passato di difficoltà ed è per questo motivo che prova rabbia. Barbara d’Urso ha poi svelato: “Negli ultimi due anni e mezzo sono accadute cose molto forti nella mia vita. Dentro ho un fuoco e una rabbia, è difficile“.