Fabio Fognini, sfogo dopo Ballando: “Sono uscito molto arrabbiato, la giuria non mi conosce..”

Fabio Fognini è stato ospite oggi di Caterina Balivo a La Volta Buona, nella parte dedicata all’attuale edizione di Ballando con le Stelle, dove si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni sul suo percorso.

Al concorrente hanno fatto notare che Selvaggia Lucarelli è stata molto dura nei suoi confronti, lui però ha replicato con ironia dicendo che quando gli dice certe cose per lui è una critica positiva. Il noto tennista è consapevole di avere molte difficoltà nel ballo, ci ha tenuto però a precisare che si sta impegnando molto, sta cercando di seguire la maestra.

Fabio Fognini non si sente capito dalla giuria di Ballando con le Stelle: cosa ha detto il tennista

Non è mancata da parte del tennista una frecciatina nei confronti della giuria della trasmissione di Milly Carlucci. Ha chiaramente detto che non si sente capito: “Non hanno forse capito che nella vita e nello sport ci sono due Fabio che sono completamente diversi. Forse questo messaggio non è ancora arrivato“.

Fabio Fognini ha poi ammesso di essere uscito molto arrabbiato con se stesso nella seconda puntata di Ballando con le Stelle. Quando oggi ha visto la maestra ha voluto subito parlare della seconda puntata e le ha chiesto cosa potrebbe fare meglio e cosa deve fare per convincere la giuria. Ha poi aggiunto: “La giuria non mi conosce bene, è un’opinione che va rispettata, ma a volte pure no”.