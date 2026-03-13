Raul Dumitras replica alle critiche prima del Grande Fratello Vip: troppo montato? Cosa ha detto il gieffino

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Raul Dumitras è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, questa però non è la sua prima esperienza televisiva.

I telespettatori lo conoscono già perché ha partecipato ad una delle passate edizioni di Temptation Island, dove aveva messo alla prova la sua storia d’amore con l’ex fidanzata Martina De Ioannon. La loro relazione giunge al capolinea durante il reality, lei poco dopo approdò a Uomini e Donne. Questa volta sarà Raul Dumitras a tornare sul piccolo schermo e non vede l’ora di varcare la porta rossa della casa più spiata dagli italiani.

Raul Dumitras nel cast del Grande Fratello Vip: come ha replicato alle critiche prima del reality

Insieme ad altri tre concorrenti l’ex fidanzato di Martina De Ioannon entrerà oggi pomeriggio nella casa del Grande Fratello, il loro infatti sarà un ingresso anticipato. La produzione del reality gli ha mostrato alcuni delle critiche che ha ricevuto sui social, in molti pensano che si sia montato la testa dopo Temptation Island.

Raul Dumitras ha negato l’accusa, queste le sue parole: “Quando uno si diverte sembra che si sia montato o che mostri troppo quello che fa ma io non credo sia così, avremo modo di dimostrare“. C’è chi pensa che in molti gli diano troppa attenzione, lui si è detto d’accordo dicendo che non è così importante. Ha anche precisato che rimane sempre umile e carino con tutti.