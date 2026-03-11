Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli svela la reazione di Milly Carlucci: “Io non ho esclusive”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda dal 17 marzo 2026, Selvaggia Lucarelli si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni.

Lei vestirà i panni di opinionista del reality, una decisione che ha stupito i telespettatori abituati da anni a vederla a Ballando con le Stelle. Come ha reagito Milly Carlucci al suo passaggio al Grande Fratello Vip? In un’intervista concessa al settimanale Chi ha fatto sapere che la conduttrice aveva già detto qualche tempo fa che se uno dei giurati fosse passato dall’altra parte ci sarebbe rimasta male.

Selvaggia Lucarelli ha accettato il Grande Fratello Vip ma non rinuncia a Ballando con le Stelle

Il fatto che abbia accettato il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip non significa che non la rivedremo a Ballando con le Stelle. Lei stessa ha detto che sta facendo un’altra esperienza ma non sta cedendo la paletta. Ha poi aggiunto: “Del resto non penso proprio si possa pretendere che, in un anno io partecipi a un solo programma televisivo. Io non ho esclusive“.

Selvaggia Lucarelli riferendosi ai suoi contratti a Ballando con le Stelle ha detto che si sono sempre conclusi con l’ultima puntata del programma di Milly Carlucci. Non le hanno mai assicurato che l’avrebbero richiamata nelle prossime edizioni, lei però sarà felicissima di tornare nella giuria se la richiameranno.