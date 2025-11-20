Omer si abbassa i pantaloni e sfiora la rissa con Simone e Jonas: tensione alle stelle al Grande Fratello

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

In molti continuano ad avere dubbi sul rapporto tra Omer Elomari e Rasha Younes, sono infatti in molti a pensare che lei non sia davvero interessata. Fino a pochi giorni fa diceva che il gieffino la annoiava e che non era presa, però ha cambiato idea all’improvviso.

Jonas Pepe ci ha tenuto a precisare che non è contro Omer, anzi lo stava quasi difendendo, perché pensa che la gieffina non sia sincera. Ha anche detto che lui ha perso il carattere da quando sta con Rasha, si è ammosciato. Il gieffino siriano ha perso la pazienza nelle scorse ore al Grande Fratello, non gli piace che tutti continuano a parlare del suo rapporto con la Younes. Ha chiesto anche a lei di non parlarle più con gli altri. A Omer Elomari non importa che gli altri hanno dei dubbi, di certo non deve dare nessuna spiegazione.

Simone e Jonas bacchettano Omer Elomari al Grande Fratello: i toni si alzano e la regia censura

Il gieffino parlando di Rasha ha detto che non lo ha ammosciato ma addolcito, per l’ennesima volta lei ha detto che vede l’intimità come una cosa davvero privata. Non ha mai dato un bacio passionale per strada davanti ad altre persone, a quel punto è intervenuto di nuovo Omer Elomari per dirle che non deve dare nessuna spiegazione.

Il ragazzo ha iniziato ad infastidirsi sempre di più, ad un certo punto quando gli altri parlavano di intimità lui ha chiesto se volevano vedere le sue parti intime e si è abbassato i pantaloni. Omer voleva abbassare anche le mutande ma i suoi compagni di avventura lo hanno fermato. In molti non hanno gradito il suo gesto, Simone De Bianchi si è scagliato duramente contro di lui invitandolo a chiedere scusa alle donne per il suo gesto. I toni si sono accesi sempre di più tra loro, Elomari continuava a dirgli di stare zitto e che è un bambino, dopo un po’ la regia ha cambiato inquadratura.

Omer ha cercato di minimizzare il suo gesto, Jonas Pepe però gli ha detto che se faceva fuori una cosa del genere la Polizia lo portava in prigione. Il fidanzato di Anita ha anche alzato la voce ed Elomari gli ha detto: “Non urlare come un cane! Non urlare con me, hai capito bambino?!“, sono quindi intervenuti gli altri gieffini per dividerli. Sono stati attimi pieni di tensione al Grande Fratello, ci saranno delle conseguenze per Omer dopo il suo gesto?