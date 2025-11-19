Grande Fratello, Rasha sbotta contro gli autori e gli opinionisti: il duro sfogo della gieffina

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rasha Younes non ha ancora digerito ciò che è successo durante l’ultima puntata del Grande Fratello, si è infatti sfogata con Giulia mentre erano da sole in giardino.

La gieffina è tornata a parlare del battibecco scoppiato con Francesca e Simone. Più volte ha ribadito che non dà importanza a quello che pensano loro però le da fastidio che abbiano provato a farla passare per quella che non è. Ad infastidirla è stato anche il lavoro degli autori, perché a parer suo le clip sono state montate in un modo che non rispecchiavano assolutamente la realtà.

Rasha contro le opinioniste del Grande Fratello: la gieffina prende le difese di Omer

Nella casa più spiata dagli italiani la gieffina si è scagliata anche contro le opinioniste del reality, Cristina Plevani e Sonia Bruganelli. Non le è piaciuto il modo in cui hanno criticato il suo rapporto con Omer Elomari. Entrambe pensano infatti che tra loro non è davvero scattata la scintilla e che lui ormai vive nella sua ombra.

Rasha Younes ci ha tenuto a precisare che lei è così anche fuori, non ha mai baciato in modo passionale qualcuno davanti agli altri e non ha intenzione di farlo perché non si sente a suo agio. Riferendosi alle opinioniste del Grande Fratello ha detto: “Non parlate mai, ma almeno se parlate dite cose sensate. Aprire bocca per dargli fiato è una cosa che non sopporto”. La gieffina ha difeso Omer Elomari dicendo che i termini che hanno utilizzato nei suoi confronti lo hanno denigrato.