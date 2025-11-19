Grande Fratello, Rasha sbotta contro gli autori e gli opinionisti: il duro sfogo della gieffina
Rasha contro le opinioniste del Grande Fratello. La gieffina prende le difese di Omer, cosa ha detto nella casa.
Rasha Younes non ha ancora digerito ciò che è successo durante l’ultima puntata del Grande Fratello, si è infatti sfogata con Giulia mentre erano da sole in giardino.
La gieffina è tornata a parlare del battibecco scoppiato con Francesca e Simone. Più volte ha ribadito che non dà importanza a quello che pensano loro però le da fastidio che abbiano provato a farla passare per quella che non è. Ad infastidirla è stato anche il lavoro degli autori, perché a parer suo le clip sono state montate in un modo che non rispecchiavano assolutamente la realtà.
Rasha contro le opinioniste del Grande Fratello: la gieffina prende le difese di Omer
Nella casa più spiata dagli italiani la gieffina si è scagliata anche contro le opinioniste del reality, Cristina Plevani e Sonia Bruganelli. Non le è piaciuto il modo in cui hanno criticato il suo rapporto con Omer Elomari. Entrambe pensano infatti che tra loro non è davvero scattata la scintilla e che lui ormai vive nella sua ombra.
Rasha Younes ci ha tenuto a precisare che lei è così anche fuori, non ha mai baciato in modo passionale qualcuno davanti agli altri e non ha intenzione di farlo perché non si sente a suo agio. Riferendosi alle opinioniste del Grande Fratello ha detto: “Non parlate mai, ma almeno se parlate dite cose sensate. Aprire bocca per dargli fiato è una cosa che non sopporto”. La gieffina ha difeso Omer Elomari dicendo che i termini che hanno utilizzato nei suoi confronti lo hanno denigrato.