Spettacolo Italia

Grande Fratello, Rasha sbotta contro gli autori e gli opinionisti: il duro sfogo della gieffina

Rasha contro le opinioniste del Grande Fratello. La gieffina prende le difese di Omer, cosa ha detto nella casa.

Sara Fonte19 Novembre 2025
Grande Fratello, Rasha sbotta contro gli autori e gli opinionisti
Rasha al GF (Screen Mediaset Infinity)
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rasha Younes non ha ancora digerito ciò che è successo durante l’ultima puntata del Grande Fratello, si è infatti sfogata con Giulia mentre erano da sole in giardino.

La gieffina è tornata a parlare del battibecco scoppiato con Francesca e Simone. Più volte ha ribadito che non dà importanza a quello che pensano loro però le da fastidio che abbiano provato a farla passare per quella che non è. Ad infastidirla è stato anche il lavoro degli autori, perché a parer suo le clip sono state montate in un modo che non rispecchiavano assolutamente la realtà.

Rasha contro le opinioniste del Grande Fratello: la gieffina prende le difese di Omer

Nella casa più spiata dagli italiani la gieffina si è scagliata anche contro le opinioniste del reality, Cristina Plevani e Sonia Bruganelli. Non le è piaciuto il modo in cui hanno criticato il suo rapporto con Omer Elomari. Entrambe pensano infatti che tra loro non è davvero scattata la scintilla e che lui ormai vive nella sua ombra.

Rasha Younes ci ha tenuto a precisare che lei è così anche fuori, non ha mai baciato in modo passionale qualcuno davanti agli altri e non ha intenzione di farlo perché non si sente a suo agio. Riferendosi alle opinioniste del Grande Fratello ha detto: “Non parlate mai, ma almeno se parlate dite cose sensate. Aprire bocca per dargli fiato è una cosa che non sopporto”. La gieffina ha difeso Omer Elomari dicendo che i termini che hanno utilizzato nei suoi confronti lo hanno denigrato.

Tags
Sara Fonte19 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©