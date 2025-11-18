Omer furioso al Grande Fratello: “Non permetto a nessuno di…”, scatta la censura

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nelle scorse ore Omer Elomari si è lasciato andare ad un duro sfogo al Grande Fratello, il motivo? Non ha affatto gradito le critiche che ha ricevuto ieri sera da parte delle opinioniste.

Durante la diretta Sonia Bruganelli ha paragonato le coppie nate nella casa più spiata d’Italia. A detta sua vede Anita e Jonas che parlano, si cercano, si scambiano effusioni, poi vede lui e Rasha che fanno solo quello che decide lei. Anche Cristina Plevani ha manifestato lo stesso pensiero, nello studio del Grande Fratello ha infatti detto che ormai Omer Elomari vive nell’ombra di Rasha Younes.

Omer perde la pazienza al Grande Fratello e attacca le opinioniste: la regia cambia inquadratura

Il gieffino visibilmente infastidito si è sfogato con Domenico D’Alterio al quale ha detto che di certe cose si è stancato, si riferiva alle critiche ricevute da parte di Sonia e Cristina che lui ha chiamato ‘opinioniste del cavolo’.

Nella casa del Grande Fratello si è sfogato anche con Rasha Younes, tra le varie cose ha detto: “La mia dignità e la mia personalità che non permetto a nessuno di toccare. Vorrei parlare con quegli opinionisti che stanno dicendo certe cose, come si permettono?” Pensa che abbia il diritto di rispondere se qualcuno gli manca di rispetto o dice bugie, il suo tono era alquanto infastidito. Più volte Omer Elomari ha alzato la voce, la gieffina gli ha consigliato di controllare la rabbia e di replicare con i giusti toni. Lui però era molto nervoso, ha continuato ad alzare la voce e la regia ha deciso di cambiare inquadratura.