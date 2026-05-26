Mirco Ricci, chi è l’ex pugile romano “The Predator”: la sua storia e cosa fa oggi

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Il nome Mirco Ricci, conosciuto nel mondo del pugilato come The Predator, evoca una storia di talento puro e di tormento personale. Un atleta capace di infiammare il pubblico con il suo stile aggressivo e spettacolare, ma anche di distruggere se stesso fuori dal ring. La sua vita è un alternarsi di vittorie e cadute, di successi sportivi e vicende giudiziarie che hanno segnato profondamente la sua carriera.

Oggi, dopo anni di silenzio e detenzione, il suo nome torna a far parlare di sé. Ma chi è davvero Mirco Ricci? Quali sono stati i momenti più intensi della sua carriera? E cosa fa oggi, dopo aver affrontato il lato più oscuro della sua esistenza? Scopriamolo insieme.

Dagli inizi promettenti al titolo italiano: l’ascesa di “The Predator”

Nato e cresciuto a Roma, Mirco Ricci si avvicina al pugilato da giovanissimo, spinto dal padre Giovanni, soprannominato “Er Vichingo”, e sostenuto dalla madre Palma e dal fratello Manuel. Fin dall’inizio mostra un talento naturale e uno stile fuori dagli schemi: guardia bassa, grande mobilità, colpi rapidi e un atteggiamento provocatorio che lo rende subito riconoscibile.

Nel 2011 debutta tra i professionisti e conquista il pubblico con la sua grinta. L’anno successivo combatte spesso e colleziona vittorie importanti, ma la prima grande occasione sfuma contro Emanuele Barletta, che lo batte per KO tecnico nonostante Ricci fosse avanti ai punti.

La sconfitta segna l’inizio di un periodo turbolento. Fuori dal ring, Mirco continua a essere protagonista di risse e comportamenti violenti. Dopo un’aggressione fuori da un pub, viene allontanato dal suo storico maestro Luciano Sordini e passa alla palestra Sparta Pugilato di Alessandro Filippo.

Nel 2013 vola in Germania per affrontare Dominic Boesel per la cintura WBO Youth. Perde ai punti, ma dimostra di avere stoffa da campione. Tuttavia, pochi mesi prima del match era stato accusato di aver aggredito una ragazza in discoteca, finendo a processo per lesioni gravissime.

Il 2014 sembra aprire una nuova fase. Ricci dichiara di voler cambiare vita, si allena con costanza e resta lontano dagli eccessi. A marzo conquista il titolo italiano dei pesi mediomassimi, battendo Nicola Ciriani. È il momento della rinascita. Ma la tregua dura poco: tre mesi dopo viene coinvolto in un tentativo di rapina e posto agli arresti domiciliari.

Nonostante tutto, ottiene il permesso di combattere e difende il titolo contro Lorenzo Di Giacomo. Poche ore dopo, però, subisce una gambizzazione mentre è in auto con la fidanzata Rubina. L’agguato resta senza colpevoli, ma segna profondamente la sua vita e la sua carriera.

Il successo internazionale e la caduta definitiva

Nel 2015, contro ogni pronostico, Mirco Ricci vive il momento più alto della sua carriera. Dopo il recupero fisico, torna sul ring e vola di nuovo in Germania per affrontare Enrico Koelling per il titolo intercontinentale WBA dei pesi mediomassimi. Parte sfavorito, ma vince ai punti e conquista il suo primo trofeo internazionale.

È il vertice della sua parabola sportiva. I media lo celebrano come un talento ritrovato, un pugile capace di rialzarsi dopo ogni caduta. Ma dietro la gloria si nasconde ancora il tormento. Dopo la vittoria, Ricci ha un crollo emotivo e viene ricoverato per un attacco di panico.

Nei mesi successivi difende con successo la cintura WBA a Roma, ma la sua vita privata precipita di nuovo. La relazione con Rubina si interrompe, lui torna agli eccessi e si presenta in palestra fuori forma. Sul ring appare svuotato e perde per KO tecnico contro Serhiy Demchenko nel match per il titolo EBU dell’Unione Europea.

Poco dopo, viene arrestato con l’accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione. È l’ennesimo capitolo di una vita segnata da violenza e autodistruzione.

Mirco Ricci oggi: tra carcere e speranza di rinascita

Oggi il nome di Mirco Ricci è tornato a circolare nel mondo del pugilato grazie al promoter romano Davide Buccioni, che ha annunciato la possibilità di un suo ritorno sul ring.

Ricci, considerato uno dei talenti più puri del pugilato italiano, ha pagato caro i propri errori, ma conserva ancora la forza e la determinazione di chi non vuole arrendersi. Dopo anni di detenzione, potrebbe esserci spazio per una nuova pagina della sua vita, lontana dagli eccessi e dalle ombre del passato.

La sua storia resta quella di un uomo che ha conosciuto la gloria e la caduta, ma che continua a cercare una via per riscattarsi. Un pugile che ha combattuto più contro se stesso che contro gli avversari, e che oggi, forse, sogna ancora di tornare a vincere.