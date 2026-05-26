Rosa Amato: chi è l'ex leader del clan Amato, la storia dei figli Valery e Carlo e cosa fa oggi da collaboratrice di giustizia

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La figura di Rosa Amato continua a suscitare interesse per il suo percorso unico e controverso. Figlia di un boss della camorra, cresciuta in un ambiente segnato da violenza e potere, è diventata a sua volta una figura di spicco del clan fondato dal padre. La sua vita ha però preso una direzione completamente diversa quando ha scelto di collaborare con la giustizia, rompendo un sistema che sembrava impossibile da scalfire.

La sua storia personale, il rapporto con i figli Valery e Carlo e il tentativo di ricostruire un’esistenza lontana dalla criminalità continuano a essere oggetto di curiosità. Ma chi era davvero Rosa prima del pentimento? Come è cambiata la sua vita dopo l’arresto? E cosa fa oggi, dopo anni di silenzio e protezione?

Dalla studentessa di Giurisprudenza alla guida del clan Amato

Nata intorno al 1978 a Santa Maria Capua Vetere, Rosa Amato cresce in una famiglia già profondamente legata alla criminalità organizzata. Suo padre, Salvatore Amato, era un boss rispettato e temuto. Nonostante questo, la giovane Rosa aveva intrapreso un percorso diverso: studiava Giurisprudenza e sognava di diventare avvocato.

Tutto cambia nella notte del 20 marzo 1999, quando suo fratello Carlo, appena diciannovenne, viene ucciso a coltellate durante una serata in discoteca. Un delitto legato alle tensioni con esponenti dei Casalesi, in particolare con ambienti vicini alla famiglia Schiavone.

L’omicidio, rimasto impunito per anni a causa dell’omertà, segna una frattura irreversibile nella vita di Rosa. Il padre, non ricevendo aiuto dai clan alleati, decide di fondare un proprio gruppo criminale. Rosa abbandona gli studi dopo dieci esami, tra cui Diritto Penale, e entra attivamente nell’organizzazione.

Nel clan Amato assume un ruolo centrale: gestisce i pagamenti agli affiliati, coordina attività economiche e si occupa delle frodi legate alle slot machine. Con il tempo diventa una figura autorevole, rispettata e temuta, tanto da essere considerata una vera leader.

Quando il padre viene arrestato, è lei a portare avanti gli affari. Ma nel 2010, dopo una serie di intercettazioni, anche Rosa finisce in carcere e viene sottoposta al regime di 41‑bis. È in quel momento che inizia a maturare la decisione che cambierà per sempre la sua vita.

La scelta di collaborare con la giustizia e la rottura con il passato

La collaborazione con lo Stato arriva dopo mesi difficili, segnati dalla paura di perdere i figli e dalla consapevolezza di essere intrappolata in un sistema che non le avrebbe mai restituito ciò che aveva perso.

Rosa decide di testimoniare non solo contro gli affiliati del clan, ma anche contro suo padre. Una scelta dolorosa, che rompe definitivamente i legami con la famiglia d’origine e la espone a rischi enormi.

Il suo contributo permette di smantellare una parte significativa dell’organizzazione. Negli anni successivi, Rosa prova a ricostruire una vita normale, lontana dalla criminalità. Dopo il carcere si trasferisce al Nord con i figli, in una località protetta, cercando un lavoro e una quotidianità che non la esponga più ai pericoli del passato.

Il reinserimento, però, non è semplice. Le difficoltà economiche, la mancanza di una rete familiare e il peso del passato rendono il percorso complesso. Nonostante questo, Rosa continua a raccontare la sua storia in contesti pubblici e televisivi, spiegando come il pentimento sia stato l’unico modo per proteggere i suoi figli e interrompere un ciclo di violenza che sembrava inevitabile.

La vita privata: i figli Valery e Carlo e il desiderio di normalità

Rosa Amato è madre di due figli, Valery e Carlo, avuti da due uomini diversi. Lei stessa ha raccontato di aver cercato in quelle relazioni un affetto che non aveva mai ricevuto dal padre.

Al momento del suo arresto, i figli erano ancora minorenni. La paura di perderli, di vederli affidati a strutture esterne, è stata uno dei motivi principali che l’ha spinta a collaborare con la giustizia.

Oggi vive con loro in una località segreta del Nord Italia, lontana dalla Campania e dal passato criminale. Cerca di garantire ai figli una vita normale, fatta di studio, lavoro e relazioni sane, lontane da quell’ambiente che ha segnato la sua giovinezza.

Rosa ha raccontato più volte di immaginare come sarebbe stata la sua vita se avesse continuato gli studi di Giurisprudenza. Una domanda che ritorna spesso nei suoi racconti e che rivela il rimpianto per un futuro che avrebbe potuto essere completamente diverso.