Grande Fratello, dure accuse contro Omer Elomari: “Vivi nell’ombra di Rasha”

Omer Elomari e Rasha Younes stanno provando ad approfondire la loro conoscenza al Grande Fratello, nei giorni scorsi si sono scambiati anche il primo bacio mentre erano in giardino.

In molti non credono nel loro flirt, pensano infatti che lui sia preso a differenza della gieffina che potrebbe essersi avvicinata solo perché lui è forte e potrebbe farla restare nella casa. Lei continua a dire di essere una persona molta chiusa e rigida, c’è però chi fa notare che mancava del tutto la passione quando si sono baciati. Ieri sera durante la nona puntata del Grande Fratello a causa del suo rapporto con Rasha Younes Omer Elomari ha dovuto fare i conti con dure critiche.

Omer Elomari dipende da Rasha al Grande Fratello? La dura critica contro il gieffino

Dallo studio Cristina Plevani ha criticato duramente il gieffino dicendo che gli dispiace vedere che ormai dipende totalmente da Rasha Younes. A detta sua non ha potere decisionale su nulla, prima era più dinamico ma ora è l’ombra della gieffina e vive nella sua ombra nella casa più spiata d’Italia.

Rivolgendosi alla gieffina ha invece detto che è una donna forte caratterialmente, che è entrata con l’obiettivo di arrivare fino in fondo. Lei è convinta che ci arriverà da sola e che non abbia bisogno di Omer Elomari. In merito al loro bacio ha invece detto: “Io vedo un bacio in amicizia. È arrivato l’aereo e forse ti ha dato una consapevolezza diversa e ti ha fatto sciogliere un po’”.