Grande Fratello, gieffino offende Rasha: “Fuori va con i ricconi”, lei si infuria

Ieri sera durante la nona puntata del Grande Fratello una clip ha fatto infuriare Rasha Younes, uno dei suoi compagni di avventura si è infatti lasciato sfuggire alcune rivelazioni che l’hanno non poco ferita.

In confessionale Francesca e Simone hanno commentato il rapporto nato tra la gieffina e Omer Elomari nella casa più spiata dagli italiani. Entrambi non credono che sia realmente interessata al gieffino, la Carrara ha chiaramente detto che a parer suo si è avvicinata a lui perché ha capito che è un personaggio forte. De Bianchi si è invece chiesto come mai si è fatta tanti problemi prima di baciare il ragazzo, dopodiché ha detto che fuori dal Grande Fratello lei frequenta solo i ricconi.

Rasha Younes si scaglia contro Simone al Grande Fratello: duro scontro in diretta

In diretta Simone De Bianchi ha detto che è stata la gieffina a raccontare che fuori ha avuto delle relazioni con persone che hanno un elevato status. Lei su tutte le furie ha negato dicendo di aver avuto una sola relazione e di non aver mai parlato di status. In puntata è sbottata contro il ragazzo dicendo: “Ma come ti permetti a giudicarmi? Io lavoro da quando ho 14 anni e aiuto economicamente la mia famiglia senza mai chiedere a nessuno”.

Rivolgendosi poi a Simone e a Francesca ha detto che devono vergognarsi perché sono cattivi. Ha ribadito che lei ha fatto molti sacrifici per ottenere quello che ha. Rasha Younes ha anche detto che lei non ha mai giudicato la loro vita. Anche Grazia ha preso le difese della ragazza dicendo che Simone deve vergognarsi perché non sa nulla della sua vita e non dovrebbe giudicare.