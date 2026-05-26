Soter Mulè, chi è l’ingegnere condannato per la morte di Paola Caputo: la sua vita oggi e il mondo del bondage

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Il nome Soter Mulè continua a suscitare attenzione a distanza di anni dalla tragedia che coinvolse la giovane Paola Caputo, morta nel 2011 durante una pratica estrema in un contesto privato. La vicenda, che portò alla condanna definitiva dell’ingegnere romano per omicidio colposo, ha lasciato un segno profondo non solo nella cronaca giudiziaria, ma anche nell’ambiente del bondage, dove Mulè era considerato una figura esperta e molto conosciuta.

La sua storia personale, il percorso professionale e il rapporto con quel mondo sono tornati al centro del dibattito pubblico. Ma chi è davvero Soter Mulè? Come si era costruito la sua reputazione nell’ambiente BDSM romano? E soprattutto, come vive oggi dopo la condanna? Scopriamolo insieme.

La formazione, la carriera e il ruolo nel mondo del bondage

Prima che il suo nome finisse sulle pagine di cronaca, Soter Mulè era noto soprattutto negli ambienti legati al bondage romano. Diplomato al Pio XII di Roma, laureato in Ingegneria Meccanica all’Università di Tor Vergata e iscritto a un secondo corso di Psicologia alla Sapienza, aveva fondato nel 1997 una società di sicurezza informatica. Parallelamente, coltivava una forte passione per la fotografia, che lo aveva portato a frequentare eventi e contesti legati alle pratiche BDSM.

Mulè era considerato un punto di riferimento per molti appassionati. Chi lo conosceva lo descriveva come una persona metodica, attenta e consapevole dei rischi legati a pratiche che richiedono studio, tecnica e soprattutto fiducia reciproca. Nel mondo del bondage, il ruolo del “rigger” — colui che lega la persona che si sottopone alla pratica — è centrale e richiede competenze specifiche. Mulè, secondo diverse testimonianze, era ritenuto uno dei più esperti della capitale.

Proprio per questo, la tragedia del 2011 sconvolse profondamente anche chi frequentava lo stesso ambiente. Molti faticarono a comprendere come una persona considerata così esperta potesse trovarsi coinvolta in un evento tanto drammatico.

La tragedia del 2011 e la condanna definitiva

La notte del 9 settembre 2011 segna il punto di svolta nella vita di Soter Mulè. Durante una sessione privata, Paola Caputo perse conoscenza e morì poco dopo. Le indagini ricostruirono la dinamica dell’accaduto, evidenziando errori nella gestione della pratica e l’assenza di strumenti di sicurezza che avrebbero potuto evitare la tragedia.

Il processo, durato anni, portò alla condanna definitiva di Mulè per omicidio colposo. La sentenza riconobbe la sua responsabilità nella mancata adozione delle misure necessarie a garantire l’incolumità della giovane.

La vicenda ebbe un forte impatto anche sul mondo del bondage, dove molti sottolinearono l’importanza di una formazione rigorosa e di un approccio consapevole, ricordando come la sicurezza debba essere sempre prioritaria.

Per Mulè, quella notte rappresentò l’inizio di un percorso personale complesso, segnato da sensi di colpa e da un allontanamento totale da un ambiente che per anni aveva rappresentato una parte importante della sua vita.

La vita di Soter Mulè oggi: tra silenzio, distacco e un passato che pesa

Dopo la condanna, Soter Mulè ha scelto una vita lontana dai riflettori. Ha abbandonato completamente il mondo del bondage e si è ritirato da tutte le attività pubbliche che lo avevano reso una figura nota nell’ambiente romano.

Secondo persone che lo hanno frequentato in passato, la tragedia ha segnato profondamente la sua vita personale. Mulè avrebbe interrotto ogni attività legata alle pratiche BDSM, vivendo con il peso di quanto accaduto e con la consapevolezza di aver oltrepassato un limite che non avrebbe mai dovuto essere sfiorato.

Il suo rapporto con la fotografia, un tempo grande passione, si sarebbe affievolito, mentre la sua vita professionale si sarebbe concentrata su attività più riservate e lontane dalla scena pubblica.

Oggi, il nome Soter Mulè resta legato a una vicenda che ha aperto un dibattito complesso sul tema della responsabilità, della sicurezza e dei confini tra libertà personale e tutela dell’incolumità. Un passato che continua a pesare e che ha cambiato per sempre la sua esistenza.