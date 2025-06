Cristina Plevani emozionata all’Isola dei famosi: “Mi ha tirato fuori l’anima”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manca sempre meno alla finale dell’attuale edizione dell’Isola dei famosi, tra i finalisti c’è anche Cristina Plevani.

Il suo percorso sull’Isola non è mai passato inosservato, si è resa protagonista di vari battibecchi con i suoi compagni di avventura e ha sempre dimostrato tanta forza e determinazione. In una delle ultime puntate si è scontrata duramente con Dino Giarrusso, accusandolo di essere un classista perché convinta che giudichi le persone solo in base al loro titolo di studio e ci ha tenuto a precisare che non si sente affatto inferiore rispetto a lui.

Cristina Plevani si emoziona all’Isola dei famosi: cosa ha detto sul suo percorso

La naufraga pensa di aver lavorato molto su stessa durante l’esperienza che sta vivendo in Honduras. Dopo la semifinale, durante la quale è stata eletta finalista del reality condotto da Veronica Gentili, non ha certo nascosto la sua felicità e la sua grande emozione.

In confessionale Cristina Plevani in merito al suo percorso ha detto: “Io sono arrivata sull’isola chiusa, molto ermetica, e con la paura di mostrarmi. L’Isola mi ha tirato fuori l’anima“. La finale dell’Isola dei famosi andrà in onda mercoledì 2 luglio, chi si aggiudicherà la vittoria? Non ci resta che attendere per scoprirlo.