Isola dei famosi, Loredana Cannata su Adinolfi: “Vuole vincere e lavora sulla nostra mente”

I naufraghi stanno trascorrendo i loro ultimi momenti all’Isola dei famosi, domani infatti andrà in onda la finale del reality, intanto nelle scorse ore Loredana Cannata si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni su Mario Adinolfi.

Sono in molti a chiedersi chi si aggiudicherà la vittoria dell’attuale edizione del reality condotto da Veronica Gentili su Canale 5. I finalisti sono: Omar Fantini, Cristina Plevani, Jey Lillo, Teresanna Pugliese, Loredana Cannata e Mario Adinolfi. Tantissimi sono i fan dell’Isola dei famosi che pensano che quest’ultimo non meriti di vincere perché rispetto ai suoi compagni di avventura non ha avuto un ruolo così attivo. A causa delle sue condizioni fisiche, infatti, ha avuto diversi privilegi e non ha partecipato alle prove.

Loredana Cannata svela cosa pensa di Mario Adinolfi all’Isola dei famosi

La naufraga è convinta che Mario Adinolfi voglia vincere a tutti i costi il reality, pensa anche che non sarà capace di mostrare felicità se sarà uno dei suoi compagni di avventura ad aggiudicarsi la vittoria. Parlando di lui nelle scorse ore ha anche detto: “È un grande giocatore, vuole vincere e lavora sulla mente di noi giocatori“.

Parlando con Loredana Cannata il naufrago ha detto che soffre all’idea che possa vincere lei il reality. Ha poi fatto sapere di aver sofferto e rosicato quando è stato eliminato. Lei con ironia ha consigliato a Mario Adinolfi di iniziare a soffrire per abituarsi, così sarà più semplice accettare la sconfitta.