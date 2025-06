Teresanna Pugliese e Mario Adinolfi, confronto all’Isola: “Spesso i caratteri forti possono…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mancano solo pochi giorni alla finale dell’Isola dei famosi e i naufraghi continuano a vivere la loro esperienza in Honduras, nelle scorse ore c’è stato un confronto tra Mario Adinolfi e Teresanna Pugliese.

Il naufrago, già finalista dell’attuale edizione del reality condotto da Veronica Gentili su Canale 5, parlando con la sua compagna di avventura ha detto che spesso i caratteri forti possono risultare sgradevoli. Lui però pensa che spesso l’alternativa sia quella di non avere carattere.

Teresanna Pugliese e Mario Adinolfi si confrontato all’Isola dei famosi, cosa si sono detti

Riferendosi a Mario Adinolfi la naufraga ha ammesso di aver capito che lui non è quello che aveva percepito, ha quindi cambiato idea su di lui. Parlando con lui ha poi detto che entrambi si sono ascoltati e si sono incuriositi.

Teresanna Pugliese pensa che Adinolfi sia cambiato durante il suo percorso vissuto all’Isola dei famosi, a parer suo ha anche cambiato atteggiamento nei suoi confronti. La naufraga ha aggiunto: “C’è stato un momento, dopo l’ennesima discussione, in cui mi ha chiesto se tra noi ci fosse ancora acredine con uno sguardo che era diverso dalle altre volte”.

Anche Mario Adinolfi in confessionale ha parlato di Teresanna Pugliese dicendo: “Teresanna puoi farla avvampare con poco e io sono fuoco di natura, senza fuoco non c’è vita sulla spiaggia e sull’Isola”. Il naufrago ha fatto poi sapere che per lui è più semplice andare d’accordo con chi è diverso da lui perché trova interessante l’incastro.