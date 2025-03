Javier Martinez lancia una frecciatina a Chiara al Grande Fratello: “Darai un calcio ad Alfonso”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Come in ogni edizione del Grande Fratello anche quest’anno sono nate relazioni sentimentali e flirt nella casa più spiata d’Italia, parlando proprio delle coppie ieri sera Javier Martinez ha lanciato una pungente frecciatina a Chiara Cainelli.

Tra le coppie più chiacchierate c’è sicuramente quella formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che da mesi catturano l’attenzione dei telespettatori con i loro alti e bassi. Da qualche giorno i due si sono detti addio, ma sono in molti a pensare che sia solo una strategia per far parlare di loro e che presto si riconcilieranno. Procede invece a gonfie vele la storia d’amore nata tra Javier Martinez ed Helena Prestes, che nonostante qualche incomprensione si mostrano molto innamorati nella casa più spiata d’Italia. Un’altra coppia nata al Grande Fratello è quella formata da Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice, sono però in molti a pensare che la loro relazione non durerà a lungo dopo il reality. Dello stesso avviso è il pallavolista argentino e non ha avuto problemi a dirlo in diretta.

Alfonso e Chiara si diranno addio dopo il Grande Fratello? La velenosa frecciatina di Javier Martinez

Javier Martinez è convinto che Chiara Cainelli non sia davvero innamorata di Alfonso D’Apice, pensa infatti che si diranno subito addio lontano dalle telecamere. Ieri sera durante la diretta del Grande Fratello ha lanciato una velenosa frecciatina alla gieffina dicendo: “Un paio di giorni e darai un bel calcio ad Alfonso“.

Chiara Cainelli non si è lasciata turbare dalle parole del gieffino, ha infatti replicato dicendo che il fidanzato conosce i suoi sentimenti e non è necessario che lei li spieghi. Nella casa più spiata dagli italiani era nata una bella amicizia tra D’Apice e Javier Martinez, ieri sera però l’ex gieffino riferendosi all’amico ha detto: “Sono deluso e sono dispiaciuto anche da altre cose“.