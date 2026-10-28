Nuovo confronto tra Alex Belli e Marina La Rosa al GF Vip: “Io non ho una maschera”

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Sin dall’inizio il rapporto tra Alex Belli e Marina La Rossa è stato alquanto conflittuale, hanno subito fatto capire di non provare una reciproca simpatia e non hanno fatto nulla per nasconderlo.

Nell’ultimo periodo, però, la situazione era decisamente migliorata tra loro, anche grazie a una prova affrontata insieme nella casa più spiata d’Italia. Di certo non erano diventati amici ma condividevano la quotidianità in modo sereno e pacifico, facendo anche delle chiacchierate al Grande Fratello Vip. Dopo l’ultima puntata la tensione tra loro è di nuovo aumentata, la gieffina non ha proprio gradito il modo in cui Alex Belli abbia trattato Giulia e Roncaccia.

Marina La Rosa accusa Alex Belli di avere una maschera al Grande Fratello Vip: aumenta la tensione tra loro

Più volte Marina La Rosa ha giudicato aggressivo l’atteggiamento del concorrente, lo ha ribadito anche in diretta, cosa che non è piaciuto affatto all’attore. Mentre erano in giardino da soli c’è stato un nuovo confronto tra loro, lei ci ha tenuto a precisare che non inventa nulla e non ha una maschera. Ha poi detto che quello che ha detto è davvero successo la scorsa settimana.

Alex Belli pensa che la gieffina sia caduta in una trappola perché si fa imboccare e ripete ciò che dicono gli altri, lei però ha detto che non si fa imboccare da nessuno. Durante la 13sima puntata del Grande Fratello Vip Marina La Rosa era già stata molto dura con l’attore dicendo che il suo è uno show fatto male. Tra le varie cose ha aggiunto: “Io non ho una maschera, tu sì. Io l’aggressività non la posso concepire”.