Alex Belli si infuria al Grande Fratello Vip: calci e pugni nella casa poi scappa in giardino

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Nuovi colpi di scena ieri sera al Grande Fratello Vip durante la tredicesima puntata del reality, il comportamento aggressivo di Alex Belli lo ha fatto finire subito nella bufera. Cosa è successo?

Nella casa più spiata dagli italiani il concorrente è stato più volte accusato di essere arrogante e aggressivo, lui ha sempre negato arrabbiandosi moltissimo. Ieri sera è andato fuori di sé durante le nomination palesi dopo aver ascoltato le parole di Alessandro Roncaccia contro di lui. Il ragazzo ha deciso di nominarlo perché ha detto che non è un uomo e che non è galante, a parer suo però non basta avere la barba e il vocione per esserlo, bisogna dimostrarlo con i gesti.

Roncaccia contro Alex Belli al Grande Fratello Vip: lui va su tutte le furie e cerca di uscire dalla casa

Alessandro Roncaccia ha detto all’attore che lui non è stato affatto galante nei confronti di Giulia Provvedi dal momento che ha speso parole brutte per lei. A parer suo non lo rende uomo nemmeno urlare in faccia a un ragazzo come lui che potrebbe essere suo figlio. Il gieffino ha poi detto che Alex spesso predica bene ma razzola male, pensa che dovrebbe dare l’esempio visto che vuole dare lezioni.

Dopo il discorso del gieffino Alex Belli è andato su tutte le furie e ha provato a uscire dalla casa. Inizialmente si è recato davanti alla porta del confessionale e l’ha presa a calci, poi è andato in giardino dicendo: “No dai, basta, non è il mio Grande Fratello Vip questo, non si può fare niente qua. Dai, vado fuori“. Per qualche minuto la telecamere non è riuscito a inquadrarlo, Ilary Blasi pensava che fosse scappato dal giardino. Il gieffino poco dopo è tornato e, nonostante fosse molto arrabbiato, ha accettato di tornare dentro per completare le nomination. Nella notte ha rivelato a Piera Meloni di aver dato anche un pugno alla porta del giardino e si è ferito.