Piera Meloni frenata con Roncaccia al GF Vip, Alex Belli svela il motivo: “Ha detto che ha dei contratti”

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Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip Selvaggia Lucarelli ha stroncato la coppia formata da Piera Meloni e Alessandro Roncaccia dicendo che è diventata un po’ noiosa. Con la sua solita ironia pungente ha detto che decollano più aerei di quanto non stia decollando la coppia.

Tra le varie cose l’opinionista del reality ha detto che per settimane hanno tutti aspettato che il loro rapporto partisse e ingranasse, ma non è chiaro che piega stia prendendo il loro rapporto, dopodiché ha ribadito che sono noiosi. Tra loro non vede passione, Roncaccia ha però replicato dicendo che sta costantemente attaccato alla gieffina perché gli piace da impazzire e non capisce cosa si aspetti la Lucarelli da loro. Piera Meloni, dopo aver ricordato la sua situazione, ha invece detto che lei e Alessandro stanno cercando di non incentrare tutto il loro percorso sul loro rapporto.

Sono dei contratti a rendere Piera Meloni trattenuta con Alessandro Roncaccia? La rivelazione di Alex Belli al GF Vip

Durante una chiacchierata notturna con Andreas Muller nella casa più spiata dagli italiani, Alex Belli è tornato a parlare di Piera Meloni e Alessandro Roncaccia rivelando quando potrebbe essere la motivazione che non permette alla gieffina di lasciarsi andare.

Il concorrente ha fatto sapere di aver chiesto alla gieffina come vuole definire il rapporto con Alessandro Roncaccia, ma lei ha risposto che non lo sa. A detta sua si aspettato tutti più unione tra loro, però lei ha fatto chiarezza su questo aspetto. Perché è così trattenuta al Grande Fratello Vip? Alex Belli ha svelato: “Piera ha detto che ha dei contratti con delle situazioni e quindi non può fare niente qui dentro con lui. Un po’ quello che pensavo io l’altro giorno, nel senso che lei non si vuole esporre”.