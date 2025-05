Isola dei famosi, Mirko Frezza verso l’abbandono: “Sta uscendo un Mirko che non va bene”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nervi tesi all’Isola dei famosi, ieri sera altri due naufraghi hanno deciso di abbandonare il reality e sembra che Mirko Frezza stia pensando di prendere la stessa decisione.

Cosa è successo? C’è stato uno scontro tra il naufrago e Loredana Cannata, ormai è palese che i due non riescono proprio a sopportarsi e non fanno nulla per nasconderlo e andare d’accordo. Lei lo ha addirittura accusato di aver urlato contro di lei e di averla ‘minacciata’, accusa che Mirko Frezza non ha proprio tollerato.

Mirko Frezza sbotta in diretta: anche lui si ritirerà all’Isola dei famosi?

Durante il momento delle nomination Mirko Frezza oltre a nominare Loredana Cannata ha nominato anche se stesso dicendo di voler abbandonare il reality. Il motivo? Perché per lui è stato davvero grave il fatto che la naufraga lo abbia accusato di averla minacciata. Alla conduttrice ha detto: “Ho fatto 12 anni di sacrifici per dimostrare il mio cambiamento, quando pensavo che la pistola potesse darti onore e invece è il perdono e qui sta uscendo un Mirko che non va bene“.

Veronica Gentili ha cercato di fargli capire che da casa vedono come si comportano sull’Isola ed è per questo che deve stare tranquillo perché le persone non cambieranno opinione su di lui solo perché sono uscite in puntata certe accuse. Alla fine Mirko Frezza ha deciso di rimanere un’altra settimana all’Isola dei famosi per vedere come andrà, le forti tensioni lo spingeranno a ritirarsi davvero? Non ci resta che attendere per scoprirlo.